نصرة ودعماً لقطاع غزة… وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق

دمشق-سانا

أقامت فصائل المقاومة الفلسطينية وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته ونصرة للأهل في قطاع غزة المحاصر وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وخلال الوقفة التي شاركت بها فعاليات وهيئات ومنظمات أهلية واجتماعية وحزبية ودينية سورية وفلسطينية تم رفع الأعلام الوطنية السورية والفلسطينية واللافتات وترديد الأغاني الوطنية والعبارات التي تؤكد التضامن مع أهالي قطاع غزة المحاصر، وأن المقاومة السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض وعودة الحقوق مهما بلغت التضحيات، منددين بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال في القطاع.

وأوضح محمد إبراهيم عثمان في كلمة ذوي الشهداء والمشاركين بالوقفة أن الأهل في غزة الصمود يسطرون أروع ملاحم العزة والإباء في معركة طوفان الأقصى التي تحمل كل معاني التضحية والتحدي لطرد الاحتلال واستعادة الأرض وتحرير الأسرى، لافتاً إلى أن الوقفات والمسيرات التضامنية التي تقام في كل شارع وساحة بمختلف أماكن وجودنا للتعبير للعالم كله عن نصرة المقاومة ورفض جرائم الاحتلال والعدو الصهيوني.

ووجه عثمان التحية إلى دول وقوى محور المقاومة وكل من يقف مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها سورية.

علي عجيب

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