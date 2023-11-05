عملية طوفان الأقصى في يومها الثلاثين.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثلاثين:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– المقاومة الفلسطينية: يواصل أبطالنا عمليات الاستهداف والتصدي لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت داخل مخيم جنين بالضفة الغربية ويخوضون معها اشتباكات مباشرة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة بعد إيقاع قوات العدو في حقل من النيران والعبوات المتفجرة والناسفة.

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير بئر وخزان مياه رئيسي بمنطقة تل الزعتر يغذيان أكثر من 70 ألف نسمة في قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: تدمر آليتين صهيونيتين في منطقة الفراحين شرق خانيونس بقذائف (الياسين 105).

– المقاومة الفلسطينية: إصابة جرافة عسكرية (دي 9) للاحتلال الاسرائيلي وإلحاق الأضرار فيها بعد استهدافها بعبوة (التامر) محلية الصنع في مخيم جنين بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مدير عام المستشفيات في غزة: كثير من الإصابات حرجة وبحاجة لتدخل جراحي، وأعداد الجرحى كبيرة ولا تمكن الطواقم الطبية من أداء عملها وما يستهدفه الاحتلال هو مربعات سكنية بأكملها.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 47 شهيداً وعشرات الجرحى.