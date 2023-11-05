الشرطة الألمانية: مطار هامبورغ ما زال مغلقاً للتعامل مع حالة احتجاز رهينة

برلين-سانا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم أن مطار هامبورغ ما زال مغلقاً منذ يوم أمس، مع استمرار التعامل مع حالة احتجاز طفلة رهينة داخله.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها: “إن القضية تتعلق بنزاع عائلي بخصوص حضانة طفلة، مشيرة إلى أن خبراء مختصين يتفاوضون حالياً مع الرجل الذي اقتحم حاجز المطار بسيارته ومعه طفلة”.

وبحسب سلطات المطار كان من المقرر أن يتعامل المطار مع 286 رحلة جوية تقل نحو 34500 راكب اليوم.

وكان المطار أغلق أمس أمام جميع عمليات الإقلاع والهبوط بعد وصول أفراد من الشرطة بأعداد كبيرة إلى المكان للتعامل مع الرجل الذي كان برفقة طفلة في الرابعة من عمرها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc