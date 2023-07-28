الخارجية الإيطالية: رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة يدمر إيطاليا

روما-سانا

اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انطونيو تاياني أنه من الخطأ الاستمرار برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، معتبراً أن هذا يدمر إيطاليا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية قال تاياني: “إن الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة من جانب المركزي الأوروبي سيضر بالشركات والأسر في بلادنا وهناك خطر كامن للركود الاقتصادي”.

وأضاف: “إن الأمر لا يقتصر على هذا فحسب بل سيؤدي حتماً إلى رفع القروض العقارية أيضاً”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قالت في وقت سابق: إن هناك مخاطر من أن تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة إلى ضرب اقتصاداتنا أكثر من التضخم، أي إن العلاج يثبت أنه أكثر ضرراً من المرض.

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