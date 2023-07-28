المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في تاريخه

فرانكفورت-سانا

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي اليوم في الوقت الذي تدفع فيه مخاوف التضخم والركود المرتفع صانعي السياسة في اتجاهين متعارضين.

وذكرت رويترز أنه مع زيادة 25 نقطة أساس اليوم بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي 3.75 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 2000 حتى قبل تداول العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وارتفع سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25 بالمئة.

وفي تصد للارتفاع التاريخي في الأسعار رفع المركزي الأوروبي حتى الآن تكلفة الاقتراض 425 نقطة أساس منذ تموز الماضي خشية أن يستمر نمو الأسعار مع ارتفاع التكلفة والأجور في سوق الوظائف القوية بشكل استثنائي.

بدورها قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن “جميع الخيارات ما زالت مطروحة”، وقالت: إن “هناك احتمال حدوث ارتفاع في المرة المقبلة وهناك احتمال للتوقف وربما يكون هذا حاسماً”.

وانخفض اليورو أثناء كلمة لاغارد لفترة وجيزة إلى ما دون 1.10 دولار بعد أن كان مرتفعاً 0.5 بالمئة قريباً من1.1149 دولار قبل كلمتها.

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