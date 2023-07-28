انفجارات في مستودع للذخيرة في اليونان بعد امتداد نيران الحرائق إليه

أثينا-سانا

تسببت حرائق الغابات المندلعة في اليونان بانفجارات في مستودع للذخيرة تابع للقوات الجوية وسط البلاد من دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث باسم القوات الجوية قوله: إن “حريقاً في منطقة (فولوس) وسط اليونان امتد إلى مستودع ذخيرة خارج قاعدة جوية عسكرية رئيسية في (نيا انشيالوس)، ما أدى إلى سلسلة من الانفجارات الكبيرة التي حطمت النوافذ في المنطقة المحيطة”، مشيراً إلى أن “الموقع تم إخلاؤه منذ مدة”.

وأصدرت السلطات المحلية أوامر بإخلاء عدة قرى في المنطقة كإجراء احترازي.

واشتعلت النيران في أماكن عدة وأجبرت جزءاً من أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في اليونان على الإغلاق لعدة ساعات، كما تم تعليق خدمات السكك الحديدية الوطنية التي تمر عبر المنطقة.

بدوره قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم خلال اجتماع مع رئيسة البلاد كاترينا ساكيلاروبولو: “من دون شك يمكننا أن نرى أن أزمة المناخ موجودة في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وتؤثر علينا جميعاً بشكل أقوى مما حذرنا منه حتى العلماء”.

واشتعلت الحرائق في أجزاء من اليونان خلال ثلاث موجات حرارة متتالية اجتاحت منطقة البحر الأبيض المتوسط ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من بينهم طيارو إطفاء، وتسبب في عمليات إجلاء ضخمة للسياح في جزيرة رودس.

وتشارك مروحيات وطواقم إطفاء أرضية في إخماد النيران ويواصل رجال الإطفاء مكافحة ألسنة اللهب في رودس لليوم العاشر على التوالي.

ووفقا لخدمة (كوبرنيكوس) لمراقبة الغلاف الجوي كانت انبعاثات الكربون في حرائق الغابات لشهر تموز في اليونان الأعلى، حيث بلغ مجموعها أكثر من 1 ميغا طن متري مضاعفة بذلك الرقم القياسي السابق منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات قبل 20 عاماً.

ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي فإن درجات الحرارة في شهر تموز سجلت رقماً قياسياً عالمياً جديداً.

وبينما تكافح جنوب أوروبا الحرارة الشديدة وحرائق الغابات تعرضت أجزاء من أوروبا الوسطى لظروف جوية باردة، حيث تم الإبلاغ عن درجات حرارة منخفضة حد التجمد وصقيع وثلوج في جبال تاترا التي تمرعبر بولندا وسلوفاكيا.

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