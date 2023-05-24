أكثر من 800 طن تقديرات إنتاج الفول بالسويداء للموسم الحالي

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إنتاج 810 أطنان من الفول للموسم الحالي ضمن المساحات المزروعة البالغة 580 دونماً.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الإنتاج للموسم الحالي مقبول نسبياً قياساً بالمساحة المزروعة، وعمليات قطافه متواصلة في عدد من المواقع، فيما انتهت بمواقع أخرى.

ولفت شهيب إلى أهمية تشجيع زراعة الفول ضمن الخطط المعتمدة من المديرية نظراً لجدواها الاقتصادية، ووجود طلب على المنتج للمؤونة مع أسعار مقبولة.

وتعد زراعة الفول بالسويداء من الزراعات المروية المعتمدة على السقاية من مياه الآبار، وتتركز في المنطقة الغربية، ومنطقة صلخد.

عمر الطويل

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