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ارتفاع أسعار النفط

2023-05-24

 لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك زائد.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 86 سنتاً أو1.1 بالمئة إلى 77.70 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولاراً للبرميل.

وذكرت مصادر من السوق وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 19 من آيار، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 ملايين برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو1.8 مليون.

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