انتهاء حصاد محاصيل العدس والفول والبازلاء الحب في درعا

درعا-سانا

أنهى مزارعو درعا حصاد محاصيل العدس والفول والبازلاء الحب مع استمرار حصاد محصول الحمص.

رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن المساحة المحصودة من العدس بلغت 30 هكتاراً وهي كامل المساحة القابلة للحصاد، مبيناً أن خطة العدس في الموسم الحالي بلغت 900 هكتار تمت زراعة نحو 545 هكتاراً.

وأضاف: إن المساحة القابلة للحصاد من محصول الفول الحب بلغت في هذا الموسم 2795 هكتارا تم حصادها بالكامل، مع العلم أن المساحة المخططة للمحصول بلغت 2925 هكتارا تم تنفيذ 3045 هكتارا بزيادة عن الخطة المقررة بمقدار 120 هكتاراً.

وبين المهندس الأحمد أن المساحة القابلة للحصاد من محصول البازلاء الحب بلغت 870 هكتاراً تم حصادها بالكامل، موضحاً أن خطة الموسم الحالي للمحصول بلغت 1995 هكتارا تمت زراعة 2099 هكتارا بزيادة بلغت 104 هكتارات.

وأضاف: إن مزارعي درعا مستمرون في حصاد محصول الحمص، وبلغت المساحة المحصودة حتى تاريخه 360 هكتاراً من أصل المساحة القابلة للحصاد البالغة 10839 هكتارا، مع العلم أن المساحة المخططة للحمص في هذا الموسم بلغت 18065 هكتاراً تم تنفيذ 10839 هكتاراً منها.

قاسم المقداد

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