بوروسيا دورتموند يتعادل مع بوخوم بالدوري الألماني

برلين-سانا

تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع مضيفه بوخوم بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثلاثين في الدوري الألماني.

افتتح فريق بوخوم التسجيل عن طريق لاعبه انطوني لوسيلا في الدقيقة الخامسة في حين عدل بوروسيا دورتموند النتيجة عبر لاعبه كريم اديمي في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وبهذه انلتيجة رفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري الالماني كما رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

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