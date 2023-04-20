الاحتلال يستولي على 52 دونماً من أراضي الفلسطينيين جنوب قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مساحات من أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأوضح مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود لوكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال استولت على 52 دونماً من أراضي قرية سنيريا بهدف توسيع عمليات الاستيطان في المنطقة.

وفي سياق ذي صلة اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني بالضرب أثناء مروره على أحد حواجزها جنوب نابلس قبل أن تقوم باعتقاله.

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