مساعدات روسية لأطفال روضة مخيم التجمع السكاني في حسياء بريف حمص

حمص-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي مساعدات إنسانية لروضة أطفال مخيم التجمع السكاني في منطقة حسياء بمحافظة حمص.

وتضمنت المساعدات عبوات غذائية تحتوي أغذية الأطفال، ومنتجات النظافة الشخصية ومياه الشرب قام عدد من الجنود الروس بتوزيعها على 60 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات.

وفي تصريح لـ سانا عبر معلمو رياض الأطفال والعاملون في المخيم عن امتنانهم للأصدقاء الروس على دعم الشعب السوري من خلال تقديم المساعدات المختلفة للمتضررين من الحرب الإرهابية على سورية، مؤكدين أن هذه المساعدات المستمرة من قبل الأصدقاء الروس تعكس قوة العلاقة السورية الروسية.

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