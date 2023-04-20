الأمن التونسي يقبض على إرهابي في جنوب البلاد

تونس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على إرهابي في ولاية قابس جنوب شرق البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن الوزارة قولها في بيان: إن “دورية مشتركة من مصلحة التوقي من الإرهاب وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس تمكنت من القبض على إرهابي مفتش عنه لصالح المحمكة الابتدائية بتونس من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات”، مشيرة الى أنه ستتم إحالة الإرهابي الموقوف إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.

وتقوم القوات التونسية منذ عدة سنوات بحملات تعقب لجماعات إرهابية تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين.