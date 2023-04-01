توزيع حقائب مدرسية على الطلاب في ريف الرقة الغربي المحرر

الرقة-سانا

وزعت جمعية نبراس للتنمية حقائب مدرسية مقدمة من منظمة اليونيسيف على الطلاب في مدارس ريف الرقة الغربي المحرر، بالتنسيق مع مديرية التربية بالرقة.

وبين رئيس جمعية نبراس للتنمية عبد العيسى في تصريح لمراسل سانا أنه تم توزيع 432 حقيبة مدرسية للطلاب في مدارس مجمع دبسي عفنان في الريف الغربي المحرر.

وأوضح العيسى أن عدد الحقائب المدرسية الموزعة في كامل الريف المحرر بلغ 5500 حقيبة مدرسية، بعدما تم توزيع 5068 حقيبة في الريف الشرقي المحرر.

محمد الفرج

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