اتحادات ومنظمات عمالية عربية ودولية: متضامنون مع سورية ومستعدون لتقديم العون للمتضررين

دمشق-سانا

أكدت العديد من الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية والمهنية العربية والدولية استعدادها التام لتقديم المساعدة المطلوبة للشعب السوري وللمتضررين، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وعبرت الاتحادات والنقابات في برقيات ورسائل تضامن مع سورية وصلت إلى الاتحاد العام لنقابات العمال عن مشاطرة الشعب السوري آلامه وأحزانه، والوقوف إلى جانبه إزاء تداعيات الزلزال.

وجاءت البرقيات والرسائل من مدير عام منظمة العمل العربية واتحاد النقابات العالمي، وكل من اتحادات العمال في إيطاليا والبرتغال واليونان وقبرص وروسيا والصين والبحرين واليمن وفلسطين والجزائر والعراق وليبيا والكويت والأردن.

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