إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في الخليل والبيرة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي الخليل والبيرة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على مظاهرة احتجاجية في بلدة بيت امر شمال الخليل تنديداً بجرائم الاحتلال في مدينة جنين ما أدى إلى إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدخل مدينة البيرة الشمالي, واعتدت على الفلسطينيين, ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مظاهرات في مدن الضفة الغربية تندد بالعدوان على مدينة جنين والذي أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين.

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