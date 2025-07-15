النقل والاتصالات.. تعاون رقمي في المواصلات الطرقية في سوريا

دمشق-سانا

اطلع وزيرا النقل والاتصالات والتقانة السوريان اليوم، على سير العمل في مشاريع التحول الرقمي، في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، واستعرضا التعاون بين الوزارتين في تطوير البنية التحتية المعلوماتية لخدمات النقل الطرقي.

الاطلاع على أنظمة الأتمتة والأرشفة

وخلال الجولة اطلع الوزيران على آلية العمل في أقسام المؤسسة، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة الأرشفة الإلكترونية، وأتمتة الوثائق، وخطط الربط الشبكي مع الجهات الحكومية، واستمعا من القائمين إلى عرض حول التحديات والفرص المتاحة في تطوير الخدمات الرقمية في قطاع المواصلات.

التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات

وأكد وزير النقل الدكتور يعرب بدر أن الجولة تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الحكومية لتحديث مؤسسات النقل ورفع كفاءتها عبر التقانة، مشدداً على أن التحول الرقمي في المواصلات الطرقية سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين والفعاليات الاقتصادية.

نموذج للتكامل الرقمي بين المؤسسات

من جهته، أشار وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني اللازم لضمان تكامل البنى التحتية الرقمية بين المؤسسات، مؤكداً أن التعاون مع وزارة النقل يشكل نموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه في إطار الحكومة الإلكترونية.

تسريع مشاريع الربط الشبكي

وتضمنت الجولة زيارة إلى قاعات المخدمات وأقسام الأرشفة والتخطيط الفني، حيث شدد الوزيران على ضرورة تسريع وتيرة مشاريع الربط الشبكي، وتحديث أنظمة العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويبسط الإجراءات.

اجتماع لبحث آفاق التعاون التقني

وعقب الجولة، عقد الوزيران اجتماعاً بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون، حيث أكد الوزير هيكل أن التحول الرقمي أصبح ضرورة تنموية، ويجب أن يكون مرتبطاً مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً إلى تمكين الحكومة رقمياً وتفعيل دور شركة البريد القابضة ضمن منظومة الحكومة الرقمية.

مشروع “Silk Link” وتطوير البنية التحتية

كما أشار إلى أهمية مشروع Silk Link الذي يهدف إلى تمرير حركة البيانات عبر سوريا، مما يعزز البنية التحتية للإنترنت ويحدث نقلة نوعية في استخدامها وتوسيع تطبيقاتها الحديثة.

التنسيق بين النقل والاتصالات في البنية الرقمية

بدوره شدد الوزير بدر على أهمية التنسيق في مدّ الألياف الضوئية عبر خطوط السكك الحديدية، داعياً إلى عقد اجتماعات فنية وتحديث الخرائط الخاصة بالبنية التحتية.

مقترحات لتعزيز التحول الرقمي

واقترحت مستشارة وزير النقل للتحول الرقمي ريا عرفات، تقديم خدمات رقمية عبر مراكز خدمة المواطن، وتأهيل كوادر متخصصة في الأمن السيبراني، إلى جانب فحص التطبيقات الرقمية لضمان أمانها وجودتها.

حضر الاجتماع وشارك بالجولة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومعاون وزير الاتصالات والتقانة محمود الموسى، ومستشارة وزير النقل للتحول الرقمي ريا عرفات، ومستشار وزير الاتصالات علاء حمزاوي، وعدد من المديرين المعنيين.