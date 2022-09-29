مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هجوم مسلح جنوب باكستان

إسلام أباد-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران نتيجة هجوم مسلح بمدينة كراتشي جنوب باكستان.

ونقلت “اسوشييتد برس” عن أسد رضا المسؤول بقسم شرطة المدينة قوله في تصريح: إن “مسلحاً تظاهر بأنه مريض أسنان أطلق النار داخل عيادة يديرها أطباء صينيون, ما أدى الى مقتل شخص واصابة اثنين قبل أن يفر هارباً”.

وأضاف المصدر: إنه تم نقل المصابين إلى المشفى, وهم بحالة مستقرة في حين باشرت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث حيث أكدت الشرطة من خلال التحقيقات الأولية أنه عملية قتل مستهدف, وأن العمل جار للكشف عن هوية منفذه.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency