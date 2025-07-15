الصحة تبحث مع اليونيسف التعاون في مجال التغذية وإعادة تأهيل المراكز المدمّرة في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع وفد من منظمة اليونيسف برئاسة ممثلة المنظمة في سوريا ميريتشيل ريلانيو سبل تعزيز التعاون في المجال الصحيّ.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق آلية التعاون في مجال التغذية، ودعم إعادة تأهيل وتشغيل المراكز الصحية المدمرة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحيّ في سوريا.

وأوضح الدكتور العلي ضرورة العمل على وضع الخطة الصحية، بما يتناسب مع الواقع ومتطلبات المرحلة الحالية والتغيير وفق الأولويات، مثمناً الشراكة الإستراتيجية مع منظمة اليونيسف، والدعم الذي تقدّمه للقطاع الصحي في سوريا.

بدورها، أكدت ريلانيو استمرار المنظمة في دعم جهود وزارة الصحة في مجال الرعاية الصحيّة الأوليّة، وإقامة اجتماعات دورية لتنسيق العمل وتلبية الاحتياجات.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.