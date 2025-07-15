لقطات لانتشار قوات الأمن الداخلي في السويداء لبسط الأمان في المدينة وحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة ومنع وقوع أي تجاوزات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
جنبلاط يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء
2025-07-15
الوزير الشيباني يلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي
2025-07-15
الوزير الشيباني يلتقي نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على هامش اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط
2025-07-15
الوزير الشيباني يلتقي وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا
2025-07-15
الوزير الشيباني يلتقي نظيره الليتواني كيستوتيس بودريس على هامش اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة بروكسل
2025-07-15
اليمن يؤكد دعمه الكامل لجهود الحكومة السورية في تحقيق الأمن والاستقرار
2025-07-14
الشيباني من بروكسل: استطعنا إعادة تفعيل عضوية سوريا في الاتحاد من أجل المتوسط
2025-07-14
محليات
فعاليات محافظة السويداء تدعو إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتنظيم السلاح
2025-07-15
وزارة الداخلية: دخول القوات إلى السويداء يهدف إلى حماية الأهالي ونحذر من أي تعديات
2025-07-15
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً يضم شخصيات من مدينة حلب وريفها
2025-07-15
وزير الدفاع: نعلن وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء
2025-07-15
وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا تتحرّك باتجاه السويداء لتوفيرِ الحماية للمدنيين وممتلكاتهم
2025-07-15
لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات… متبرّع يقدّم معدات إطفاء لدائرة الزراعة بمصياف
2025-07-15
قوات الجيش العربي السوري تبدأ دخول مدينة السويداء
2025-07-15
رياضة
تشيلسي يتوَّج بلقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جيرمان
2025-07-13
لأول مرة في تاريخه الإيطالي يانيك سينر يحرز بطولة ويمبلدون
2025-07-13
أهلي حلب.. بطل أول دوري سوري في سوريا الجديدة 2025
2025-07-13
أهلي حلب يتوج ببطولة الدوري الممتاز بفوزه على الكرامة في البلاي أوف
2025-07-12
اختتام منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والناشئات
2025-07-12
شفيونتيك تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
2025-07-12
تعيين ستيفانو بيولي مديراً فنياً لفيورنتينا حتى 2028
2025-07-12
اقتصاد
الرئيس الشرع يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون الاستثماري المشترك
2025-07-14
إعادة العمل في مطحنة الناصرية بطاقة 250 طناً يومياً
2025-07-14
إدارة “حسياء” الصناعية تبحث إعادة تفعيل التعاون مع مؤسسة “الخبراء المتقاعدين” الألمانية
2025-07-14
العلاقات الاقتصادية السورية – الأردنية.. تعاون مثمر ومرحلة جديدة من الشراكة
2025-07-14
إسمنت حماة تستعد لإطلاق صنف جديد من الإسمنت البوزلاني
2025-07-14
مكتب الفستق الحلبي في حماة يحدد موعد بدء القطاف
2025-07-14
بيتكوين تتجاوز 122 ألف دولار
2025-07-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة الداخلية: دخول القوات إلى السويداء يهدف إلى حماية الأهالي ونحذر من أي تعديات
وزير الدفاع: نعلن وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء
وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا تتحرّك باتجاه السويداء لتوفيرِ الحماية للمدنيين وممتلكاتهم
العميد الدالاتي: نرحب بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز الداعي للتعاون مع قوات وزارة الداخلية
الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز تدعو فصائل السويداء للتعاون مع قوات الداخلية والدفاع وتسليم السلاح
الرئيس الشرع يبحث مع مساعد وزير الاستثمار السعودي آفاق التعاون الاستثماري المشترك
الداخلية السورية: دورنا يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين في السويداء
انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية السورية الأردنية في عمّان
وزارة الدفاع السورية: باشرنا بالتنسيق مع الداخلية نشر وحداتنا العسكرية في المناطق المتأثرة بأحداث السويداء لحماية المدنيين
الداخلية حول أحداث السويداء: وحدات من قواتنا بالتنسيق مع وزارة الدفاع ستبدأ تدخلاً مباشراً لإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن
لقطات لانتشار قوات الأمن الداخلي في السويداء لبسط الأمان في المدينة وحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة ومنع وقوع أي تجاوزات
2025-07-15
قوات الأمن الداخلي
2025-07-15
najwa
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قوات الأمن الداخلي تنتشر في بلدة المزرعة بريف السويداء لفض الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم
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