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لقطات لانتشار قوات الأمن الداخلي في السويداء لبسط الأمان في المدينة وحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة ومنع وقوع أي تجاوزات

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قوات الأمن الداخلي تنتشر في بلدة المزرعة بريف السويداء لفض الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم

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