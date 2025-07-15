العميد الدالاتي: نرحب بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز الداعي للتعاون مع قوات وزارة الداخلية

السويداء-سانا

رحّب قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، الداعي كل الفصائل المسلحة في السويداء للتعاون مع قوات وزارة الداخلية وتسليم سلاحها.

وقال العميد الدالاتي، وفق ما نشرت وزارة الداخلية على قناتها في التلغرام: نُرحب بموقف الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، ممثَّلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، ونُثني على هذا الموقف الوطني المسؤول، وندعو سائر المرجعيات الدينية والفعاليات الاجتماعية إلى اتخاذ موقف وطني موحَّد، يدعم إجراءات وزارة الداخلية في بسط سلطة الدولة وتحقيق الأمن في عموم المحافظة.

وأضاف العميد الدالاتي: نُناشد قادة الفصائل والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بوقف أي أعمال تعيق دخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع، والتعاون الكامل من خلال تسليم أسلحتهم للجهات المختصة، حفاظًا على السلم الأهلي، وصونًا لأمن المواطنين واستقرار البلاد.