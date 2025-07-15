جنبلاط يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء

بيروت-سانا

رحب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط بإعلان وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وقف إطلاق النار في السويداء.

وأوضح جنبلاط في اتصال اليوم مع التلفزيون العربي، أنه لا بدّ من الوصول إلى حل في السويداء برعاية الدولة، داعياً بعض الأطراف في المحافظة إلى التوقف عن التحريض.

وبيّن جنبلاط أن على المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تسليم السلاح للدولة، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تحمي أحداً بل تريد تأجيج القتال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي، حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط لمتابعة ضبط الأمن واستعادة الاستقرار.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على مدينة السويداء ومحيطها.