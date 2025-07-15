لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات… متبرّع يقدّم معدات إطفاء لدائرة الزراعة بمصياف

حماة-سانا

تسلمت دائرة الزراعة في مدينة مصياف مجموعةً متكاملةً من معدّات الإطفاء، مقدّمة من أحد المتبرّعين المغتربين، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز قدرات فرق الإطفاء في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف.

وأوضح مدير مديرية زراعة حماة المهندس صفوان المضحي في تصريح خاص لسانا؛ أن المعدات تشمل مضخات ومجموعة إطفاء متكاملة للمركبات.

وأضاف المضحي: إن هذه المعدات ستسهم بشكل فعّال في تعزيز جهود فرق الإطفاء، وخاصة في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها، ما يحدّ من انتشار الحرائق ويحمي الثروة الحراجية في المنطقة.

يذكر أن حرائق الغابات تشكل تحدياً كبيراً في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ما يستدعي تعزيز الإمكانات اللوجستية لمواجهتها.