الصين تطالب الولايات المتحدة باحترام التزامها بمبدأ (صين واحدة)

بكين-سانا

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة باحترام التزامها بمبدأ “صين واحدة” بطريقة بسيطة ومباشرة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله خلال تصريحات في مؤتمر صحفي يومي تعقيباً على تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في وقت سابق اليوم: إن واشنطن ستواصل تعميق علاقاتها غير الرسمية مع تايوان، وخلال زيارة كامالا هاريس لليابان اتهمت الصين بتقوض عناصر رئيسة بالنظام الدولي القائم على القواعد، لكن الولايات المتحدة نفسها هي المدمرة للنظام الدولي، مشيراً إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قامت بزيارة استفزازية إلى منطقة تايوان الصينية في آب الماضي وهي تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها في تجاهل خطير لردع الصين الذي دام أربعة أشهر الأمر الذي يضر بالعلاقات الصينية الأمريكية ويقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأضاف وانغ: إن على الجانب الأمريكي الوفاء بالتزاماته والعودة إلى البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ومبدأ “صين واحدة” بأشكالها الحقيقية والأصلية وتأكيد التزامه بمبدأ صين واحدة بطريقة بسيطة ومباشرة وإعلان معارضته لجميع الأنشطة الانفصالية بشأن ما يسمى بـ “استقلال تايوان” بوضوح تام، مذكرا بأن مبدأ صين واحدة توافق سائد للمجتمع الدولي وعرف أساسي حاكم للعلاقات الدولية وهو أيضا الأساس السياسي لإقامة وتنمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency