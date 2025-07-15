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مراسل سانا: غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وسط مدينة السويداء

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المصرف التجاري “الفرع 6” بدمشق يواصل تقديم خدماته المصرفية وتلبية احتياجات المواطنين من الإيداعات النقدية

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