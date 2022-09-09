مباحثات سورية إيرانية لتطوير العلاقات الثقافية

طهران-سانا

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح في طهران اليوم مع رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران محمد مهدي ايماني بور سبل تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأشارت الدكتورة مشوح إلى أهمية تنمية العلاقات الثقافية وتوسيع آفاقها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية معربة عن رغبة وزارة الثقافة في التعاون مع الجانب الإيراني بمجال السينما ومنوهة بإمكانية الاستفادة من الخبرات السينمائية الإيرانية في الإنتاج والسيناريو وكل مكونات الصناعة السينمائية والموسيقا الشرقية لما تمتلكه السينما الإيرانية من خبرة كبيرة في هذا المجال.

بدوره أكد مهدي بور استعداد الجانب الإيراني لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين على كل الأصعدة وإقامة أسبوع ثقافي سوري في إيران والعمل على إقامة دورات تعليم اللغة الفارسية في سورية.

واتفق الجانبان على ضرورة إعادة النظر وتطوير بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال الثقافي كما تبادلا وجهات النظر حول برنامج الأسبوع الثقافي الإيراني الذي سيقام في دمشق خلال الشهر الحالي.

حضر اللقاء مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين ومديرة مكتب الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة الثقافة نهى ونوس ومدير تعليم الكبار والتنمية الثقافية في الوزارة بسام ديوب وعضو البعثة الدبلوماسية للسفارة السورية في طهران شاذان أسود.

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