الخارجية الروسية: ندرس مقترحات وكالة الطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو أن بلاده تدرس مقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوروجيه النووية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رودينكو قوله للصحفيين اليوم “صدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوه ونحن ندرس هذه الوثيقة في الوقت الراهن ولاحقاً سنقوم بتحديد وتنفيذ الخطوات المقبلة من جانبنا”.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج لبعض الوقت لكي تحدد روسيا كيف يجب الرد على بعض المقترحات الموجودة في تقرير الوكالة.

يشار إلى أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض منذ أكثر من شهر وما زالت لقصف أوكراني متكرر يهدد عملها وشكل خطراً على مستوى المنطقة.

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