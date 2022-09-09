أسرى فلسطينيون يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الأسرى في معتقلاته.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرين الشقيقين الفلسطينيين أحمد وعدال موسى اللذين اعتقلهما الاحتلال في السادس من الشهر الماضي يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 34 في معتقل (عوفر) حيث يعاني الأول من أمراض في القلب والكلى وتعرض لجلطة أثرت على قدمه ويده خلال إضراب سابق عن الطعام عام 2019 استمر 31 يوماً.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير جواد جواريش 41 عاماً والمعتقل منذ عام 2002 يواصل إضرابه عن الطعام في معتقل (عسقلان) لليوم الثامن.

وكان حذر نادي الأسير أمس من التدهور الخطير للحالة الصحية للأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أنه يحتضر جراء الإهمال الطبي المتعمد.

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