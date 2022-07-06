انطلاق مهرجان (لمجد سورية) الثقافي بطرطوس

طرطوس-سانا

رسومات متنوعة المواضيع والمدارس الفنية مع نتاجات أدبية شعرية يقدمها 30 فناناً تشكيلياً من محافظة طرطوس و40 شاعراً من مختلف المحافظات في مهرجان (لمجد سورية) الذي يقيمه ملتقى البيادر الثقافي بالتعاون مع مديرية التربية على مدى يومين في صالة عمريت للتربية الفنية التشكيلية.

أمين سر الملتقى حسن بزاقي قال في تصريح خاص لـ سانا: “إن المهرجان يأتي في إطار الخطة السنوية التي تقام منذ تأسيسه منذ أكثر من عشر سنوات للمساهمة في الارتقاء بالمشروع الثقافي النهضوي” لافتاً إلى مشاركة أحد الشعراء من العراق الشقيق وعدد من الأطفال واليافعين تشجيعاً للمواهب الصغيرة والجديدة.

وبين الشاعر عامر الساعدي من العراق أهمية تنمية وتعزيز الجانب الثقافي بين الدول العربية لبناء الجسر الثقافي عبر التواصل المستمر لافتاً إلى أن مشاركته الثانية في طرطوس والخامسة في سورية تندرج بهذا الإطار وأنه قدم باقة من القصائد الشعرية الوطنية والوجدانية من الشعر العمودي وشعر التفعيلة كقصيدة “الأسى”.

واعتبر الشاعر رشاد أحمد المهرجان محطة ينتظرها بشكل سنوي للقدوم من دمشق إلى طرطوس للمشاركة فيه مقدماً قصائد وطنية منها قصيدة “وطني” التي تحكي حال الشهيد وقصائد غزلية كقصيدتي “فتاة الجمال” و”عيون المها” مستخدماً الشعر الموزون من البحر البسيط.

واختارت عبير سلمون من طرطوس أن تقدم مختارات شعرية قصصية عن الأم بأسلوب نثري وهو الأسلوب الذي تكتب به منذ بداياتها الشعرية من خمس سنوات.

ومن الفنانين التشكيليين شارك محمد كوسا من حلب بعدة لوحات من الفن السرياني مظهراً جوانب عدة من الحالات الإنسانية كالتمرد للرجل والمرأة مستخدماً قلم الرصاص الذي يعكس جمالية اللوحة بألوان الأبيض والأسود معاً.

واختارت طالبة السنة الأولى بكلية السياحة آلاء سلامة أن تكون مشاركتها الأولى بهذا المعرض الذي يضم تجارب فنية متعددة لتطلع عليها وتطلع المشاركين والزوار على رسوماتها الثلاث التي عبرت فيها عن حالات الحب والتناغم الروحي بين الرجل والمرأة.

أما الأطفال واليافعون ممن تعلموا أصول الرسم بالألوان والرمل والتراب والمخلفات البيئية البحرية كانت فرصتهم لتقديم موهبتهم بالرسم ومن هؤلاء الأطفال جزيل عباس ويانا غانم وحنين خضر الذين رسموا مناظر طبيعية للبحر وغروب الشمس متأثرين بالبيئة التي يعيشون فيها لافتين إلى أن حب الرسم مع اهتمام الأهل والمدرسين وتشجيعهم على تنمية موهبتهم أعطتهم دفعاً كبيراً وحافزاً لتعلم الرسم والفن التشكيلي بشكل عام.

فاطمة حسين

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