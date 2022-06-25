بوتين: سنزود بيلاروس قريباً بمنظومات صاروخية من طراز إسكندر إم

سان بطرسبورغ-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستزود بيلاروس خلال الأشهر القادمة بمنظومات تكتيكية صاروخية من طراز (اسكندر ام) والتي يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة باستخدام الذخيرتين النووية والعادية.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ اليوم “يجب أن نضمن أمن بلدينا من أي مخاطر محتملة” لافتاً إلى أن الأمريكيين يحتفظون في ستة بلدان أوروبية بـ 200 وحدة ذخيرة نووية أغلبها قنابل ذرية وتم من أجل استخدامها المحتمل تجهيز 257 طائرة لا تقتصر على الطائرات الأمريكية فقط.

وأوضح بوتين أنه ليس لدى روسيا مثل تلك القواعد ولا داعي للرد بالمثل حالياً مشدداً على أهمية ضمان أمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفيما يتعلق بملف الحبوب أكد بوتين استعداد روسيا لتزويد الأسواق العالمية بأكثر من 50 مليون طن من الحبوب هذا العام مشيراً إلى أنها صدرت العام الماضي أكثر من 40 مليون طن.

بدوره أكد لوكاشينكو أن حصار ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو إعلان حرب موضحاً أن المعلومات تتزايد في الآونة الأخيرة حول خطة ليتوانيا لوقف نقل كامل البضائع عبر أراضيها من روسيا إلى كالينينغراد وهذا أمر غير مقبول.

وأعرب لوكاشينكو عن قلقه تجاه السياسات التي تنتهجها كل من بولندا وليتوانيا تجاه بلاده لافتاً إلى أن أكبر عدد من المرتزقة الذين استقدموا إلى أوكرانيا جاؤوا من بولندا.

وقال لوكاشينكو “نشعر بقلق كبير تجاه تحليق طائرات حلف الناتو القادرة على حمل رؤوس نووية ونريد بحث إمكانية تطوير مقاتلاتنا ودعم إمكانياتنا الدفاعية للرد على هذا التحليق قرب حدود بلادنا”.

وبين لوكاشينكو أنه ليس لدى بيلاروس أي مشاكل بتوريد الحبوب والأسمدة ولا سيما أنها وروسيا تنتجان كميات كبيرة منهما.

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