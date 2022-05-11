موسكو: لدينا أدلة تثبت أن واشنطن أجرت تجارب على مرضى بالقرب من خاركوف

موسكو-سانا

كشف ايغور كيريلوف رئيس قوة الحماية الروسية من الاشعاع والكيماويات والبيولوجيا اليوم أن وزارة الدفاع الروسية لديها الأدلة الكافية على أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أجرت تجارب على أوكرانيين في مستشفى للأمراض النفسية قرب خاركوف.

ونقلت وكالة تاس عن كيريلوف قوله: “لقد حصلنا على أدلة جديدة تكشف عن تفاصيل التجارب اللاإنسانية التي أجراها البنتاغون على مواطنين أوكرانيين في مستشفى الطب النفسي رقم 1 في قرية ستريليتشي بمنطقة خاركوف حيث تألفت المجموعة الرئيسية المشاركة في التجارب من مرضى ذكور يبلغون من العمر (40 و60) عاماً يعانون من إجهاد بدني شديد” وكذلك تم اختبار العوامل البيولوجية التي يحتمل أن تكون خطرة على المرضى في مشفى الطب النفسي الإكلينيكي الإقليمي رقم 3 في خاركوف أيضاً وأكد كيريلوف أن الولايات المتحدة حاولت إخفاء مشاركة خبرائها في تجارب بيولوجية على مرضى مستشفى للأمراض النفسية عن طريق إجلاء الرعايا الأجانب الذين كانوا يجرون التجارب على وجه السرعة مطلع كانون الثاني وتم نقل المعدات والأدوية التي كانوا يستخدمونها إلى المناطق الغربية من أوكرانيا .

وكانت وثائق أعلنتها سابقاً وزارة الدفاع الروسية أكدت وجود 30 مشروعاً بيولوجياً عسكرياً أمريكياً في أوكرانيا بتمويل يتجاوز 200 مليون دولار للقيام باختبارات بيولوجية خطيرة تعمل على تعزيز مسببات الأمراض الخبيثة المعدية ونشرها عبر الطيور المهاجرة واستخدام الخفافيش كأداة نشر وكل ذلك بهدف زعزعة استقرار الوضع الوبائي وتهديد دول العالم بتلك الأوبئة.

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