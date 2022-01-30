(محطات مسافرة) قصائد في فضاء النثر لأحمد بشار الحلاق

دمشق-سانا

يتابع الشاعر أحمد بشار الحلاق سفره عبر الحروف في مجموعة جديدة تحت عنوان (محطات مسافرة).

ويسافر الحلاق في فضاء النثر للتعبير عن مكنوناته الداخلية عبر نصوص غلب عليها الطابع الوجداني والبوح الذاتي والتأمل كما في نصه بعنوان (بالأمس) حيث يقول..

“بالأمس كانت العيون تنام مفتوحة على وقع أقدام العابرين لا تخف أيها الليل من سطوة العيون الساهرة من غبار الأحلام العابرة” .

كما يتغنى الشاعر ببلاده وعراقتها وامتدادها في جذور التاريخ وقيمها السامية المليئة بالمحبة والنقاء والفكر والجمال كما في نص (البحر)..

“نحن ابناء هذا البحر..أبناء هذه الصخور المثقلة برذاذ الحكايات.. ارواحنا مرافئ نجاة لكل المراكب الجانحة..وقلوبنا ينابيع لا تعرف الملوحة”.

أما الحب والعاطفة والوجدانيات فلها المكان الأكبر في المجموعة فالشاعر يعبر عما يجول في دواخل العاشق ليترجمه نصوص حب وعشق كما في نص بعنوان (وريقات) فيقول..

“ورقات اعترافك كانت تحترق بيدي كأنفاسي المحترقة الثائرة على اجتياح عطر الغياب لصدور العاشقين”.

وتحتوي المجموعة الصادرة عن دار دال للنشر والتوزيع على اكثر من مئة نص نثري ينبض بالحس والشاعرية عبر 286 صفحة من القطع المتوسط.

يذكر ان الشاعر الحلاق يحمل إجازة في الحقوق وصدر له ما يقارب عشر مجموعات منها نفحات عاشق و فاكهة استوائية.

بلال احمد

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