مقتل خمسة من مسلحي ميليشيا (قسد) بهجوم استهدفهم جنوب الرقة

الرقة-سانا

قتل خمسة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجوم شنته الفصائل الشعبية طال أحد المواقع العسكرية للميليشيا جنوب مركز مدينة الرقة.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا إن هجوماً بالأسلحة المتنوعة شنته الفصائل الشعبية استهدف أحد المواقع العسكرية التابعة لميليشيا “قسد” في منطقة البانوراما جنوب مركز مدينة الرقة ما أدى إلى مقتل خمسة من مسلحيها وإصابة آخرين وتدمير أجزاء من الموقع.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا استقدمت على الفور تعزيزات عسكرية وفرضت طوقا أمنيا حول مكان الاستهداف وبدأت بحملة تفتيش ومداهمة بالتوازي مع وصول عدة سيارات إسعاف.

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