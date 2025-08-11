نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

الشريط الإخباري

مصرع شخص وإصابة 29 بجروح جراء زلزال باليكسير غربي تركيا

2025-08-11

أنقرة-سانا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن شخصاً لقي مصرعه وأصيب آخرون جراء الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا أمس.

ونقلت وكالة الأناضول عن يرلي قايا قوله: إنّ المواطن التركي الذي توفي يبلغ من العمر 81 عاماً فيما أصيب 29 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الشدة.

وكان زلزال بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء أمس قضاء سينديريغ بولاية باليكسير التركية، على عمق 11 كم تحت سطح الأرض.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” تبع الزلزال 3 هزات ارتدادية بقوة 4.6 درجات و4.1 درجة و4 درجات.

انظر ايضاً

الأمن التركي يعتقل 153 شخصاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي

أنقرة-سانا أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم القبض على 153 شخصاً بتهمة الانتماء …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved