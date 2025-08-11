مصرع شخص وإصابة 29 بجروح جراء زلزال باليكسير غربي تركيا

أنقرة-سانا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن شخصاً لقي مصرعه وأصيب آخرون جراء الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا أمس.

ونقلت وكالة الأناضول عن يرلي قايا قوله: إنّ المواطن التركي الذي توفي يبلغ من العمر 81 عاماً فيما أصيب 29 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الشدة.

وكان زلزال بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء أمس قضاء سينديريغ بولاية باليكسير التركية، على عمق 11 كم تحت سطح الأرض.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” تبع الزلزال 3 هزات ارتدادية بقوة 4.6 درجات و4.1 درجة و4 درجات.