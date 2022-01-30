باتروشيف: روسيا لا تهدد بأي شكل من الأشكال أوكرانيا

موسكو-سانا

جدد أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف نفي المزاعم الأمريكية حول تهديد بلاده لأوكرانيا مؤكداً أن موسكو لا تهدد بأي شكل من الأشكال وكل تصريحات السلطات الأمريكية التي تزعم عكس ذلك “سخيفة تماماً”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن باتروشيف قوله اليوم “حاليا يقولون إن روسيا تهدد أوكرانيا.. فهذه سخافة تامة حيث لا يوجد أي تهديد من جانب روسيا” مشيراً إلى أن “الأوكرانيين أنفسهم بما في ذلك العديد من المسؤولين يعلنون أنه لا يوجد تهديد”.

وأضاف “لكن المسؤولين الأمريكيين يزعمون بأن هناك تهديدا وهم مستعدون للقتال وتقديم الأسلحة حتى آخر أوكراني”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أمس أن الضجة الإعلامية الغربية حول أوكرانيا “بلغت ذروة الجنون”.

وتعمل الدول الغربية على تأجيج التوترات حول الوضع في أوكرانيا بترويجها ادعاءات حول نشر قوات روسية على طول الحدود الأوكرانية.

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