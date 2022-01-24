أوليانوف: إحراز بعض التقدم في المحادثات النووية في فيينا

فيينا-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إحراز بعض التقدم في المحادثات النووية التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة 4+1.

وقال أوليانوف في حسابه على موقع تويتر: “إن إيران ومجموعة 4+1 بحثوا اليوم قضايا معقدة ومهمة على جدول أعمال المحادثات النووية” مشيراً إلى لقاء رؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إضافة إلى روسيا والصين والوفد الإيراني.

وبحث أوليانوف مع رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني تطورات المحادثات والملاحظات حول بعض القضايا المتعلقة بها.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أنه من المتوقع أن يتم إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية خلال الشهرين القادمين.

وتجرى حالياً في فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في آب 2018.

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