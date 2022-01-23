روسيا تدعو بريطانيا لوقف التصريحات الاستفزازية بخصوص أوكرانيا

موسكو-سانا

دعت السفارة الروسية في لندن وزارة الخارجية البريطانية إلى الكف عن الاستفزازات الخطابية التصعيدية حول أوكرانيا والمساهمة في ضمان الأمن الأوروبي.

ووفقا لوكالة تاس قال متحدث باسم السفارة اليوم نحث لندن على وقف استفزازاتها الكلامية السخيفة والخطيرة جداً في ظل الأوضاع المتصاعدة الراهنة والمساهمة في الجهود الدبلوماسية الواقعية الرامية إلى توفير ضمانات راسخة للأمن الأوروبي.

وسخر الدبلوماسي الروسي من المزاعم الأخيرة للخارجية البريطانية حول خطط بلاده لتنصيب يفغيني موراييف النائب السابق في البرلمان الأوكراني رئيساً في أوكرانيا مشيراً إلى أن السياسي المذكور مستهدف بالعقوبات في روسيا كشخص يمثل تهديداً على الأمن القومي الروسي.

ولفت إلى أن لندن التي وجدت نفسها على هامش عمليات دبلوماسية فعلية نتيجة نهجها قصير الرؤية تقوم اليوم بالتأجيج المستمر للنعرات المعادية لروسيا.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت في بيان لها إنها تملك معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني يفغيني موراييف ليتولى دور الزعيم الموالي لها في كييف فيما وصفت الخارجية الروسية هذا الكلام بـ الهراء ودليل جديد على أن حلف شمال الأطلسي الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا.

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