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إصابة ستة أشخاص في حادث تصادم بين عشرات السيارات بالتشيك

2022-01-20

براغ-سانا

أصيب ستة أشخاص اليوم جراء تصادم ضخم بين عشرات السيارات والشاحنات تسببت به الهطولات الثلجية الغزيرة جنوب غرب العاصمة التشيكية براغ.

ونقلت أسوشييتد برس عن الشرطة قولها: إن حوالي 40 سيارة وشاحنة اصطدمت ببعضها على طريق D5 وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة براغ بألمانيا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة حالة اثنين منهم خطرة.

وأضافت الشرطة: إن الطريق سيبقى مغلقاً لعدة ساعات.

وكان معهد الأرصاد المائية حذر من الهطولات الثلجية التي ستحصل اليوم في التشيك.

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