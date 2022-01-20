المصرف الزراعي بالصنمين يواصل بيع الأسمدة للفلاحين بأسعار مخفضة

درعا-سانا

يواصل فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الصنمين بريف درعا عمليات بيع الأسمدة للفلاحين اللازمة لزراعات القمح والأشجار المثمرة وفق الجدول المعمول به.

وأوضح مدير فرع المصرف ماجد الحريري لمراسل سانا أن الفرع باع منذ العاشر من الشهر الحالي حتى تاريخه 387 طناً من سماد سوبر فوسفات و509 أطنان من اليوريا و426 طناً من نترات الأمونيوم ولديه رصيد يبلغ 590 طناً من سوبر فوسفات و558 طن يوريا و93 طناً من نترات الأمونيوم.

ولفت الحريري إلى أن الفرع يسعى لتأمين حاجة الفلاحين والمزارعين من الأسمدة بما يدعم العملية الزراعية وذلك بأسعار تشجيعية أقل من أسعار السوق المحلية.

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