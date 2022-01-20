خارجية فلسطين تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته وترجمة القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا أن مواقف الدول غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال على وقف مخططاتها الاستيطانية وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

وأشارت الوزارة إلى أن رفض “إسرائيل” المتواصل الانصياع للإرادة الدولية ولقرارات الأمم المتحدة يفرض على مجلس الأمن الدولي والجهات الأممية ذات الاختصاص مساءلة ومحاسبة الاحتلال واتخاذ ما يلزم لوقف انتهاكاته وجرائمه وتمرده المتواصل على الشرعية الدولية وقراراتها.

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