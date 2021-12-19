الاحتلال يغلق مداخل سبسطية شمال نابلس

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مداخل بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بالمكعبات الإسمنتية وأعاقت حركة تنقل المواطنين من وإلى البلدة.

إلى ذلك جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت (وفا) أن 70 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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