إيرادات المناطق الحرة ترتفع إلى 25.3 مليار ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي إلى 25.3 مليار ليرة بزيادة مقدارها 16.1 مليار ليرة عن الفترة نفسها العام الماضي حيث كان إجمالي إيراداتها 9.2 مليار ليرة.

وأشارت المؤسسة في تقرير حصلت سانا على نسخة منه إلى أن قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة بلغت 83 ملياراً فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة سواء إلى داخل القطر أو إلى خارجه 140 مليار ليرة.

ووفق التقرير بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حصّلتها مديرية الجمارك العامة جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 25.5 مليار ليرة وبلغ عدد المستثمرين حتى نهاية المدة المذكورة 818 مستثمراً فيما بلغ رأسمال المستثمر من قبلهم 402 مليون دولار ويؤمنون فرص عمل لـ 5151 عاملاً.

ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية اثنتان لكل منها وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج.

منار ديب

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