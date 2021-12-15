رفع سقف تعبئة البنزين للآليات من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم عن رفع سقف التعبئة للآليات العاملة على البنزين التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة وذلك اعتباراً من اليوم.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه تم رفع سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة بالنسبة للآليات العاملة على البنزين إلى 80 ليتراً شهرياً بدل 60 ليتراً من خارج المخصصات الشهرية.

وبالنسبة لشريحة الدراجات النارية أصبحت التعبئة وفقا للإعلان 15 ليتراً شهرياً بدلاً من 10 ليترات بينما الآليات العاملة على المازوت والجرارات الزراعية تم الرفع بواقع 60 ليتراً شهرياً بدلاً من 40 ليتراً.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية رفعت في الـ 27 من الشهر الماضي سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التزود بالوقود من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة بالنسبة للآليات العاملة على البنزين ليصبح 60 ليتراً شهرياً بدلاً من 40 ليتراً من خارج المخصصات الشهرية كما تمت إضافة شريحة الدراجات النارية بواقع 10 ليترات شهرياً وشريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 ليتراً من مادة المازوت شهرياً.

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