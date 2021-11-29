ضبط 120 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر في حلب

حلب-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب اليوم القبض على تاجر مخدرات وصادر كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر في أحد المستودعات العائدة له.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات في حلب حول وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة لدى أحد الأشخاص بقصد المتاجرة بها وبعد مراقبة المشتبه به تمكن الفرع من إلقاء القبض عليه ويدعى “رودين ع” وتم ضبط كمية 120 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر في مستودع عائد له كانت مخبأة ضمن 38 عبوة معدنية مخصصة للمواد الغذائية “دبس فليفلة وزيتون” وبالتحقيق معه اعترف بحيازته لها بقصد المتاجرة بها.

ولفت المصدر إلى مصادرة الكمية المذكورة حيث مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

عمران عيسى