(مبدع صغير وحلم كبير).. فعالية ثقافية تربوية في اتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

لأنهم أدباء وشعراء وموسيقيو المستقبل اغتنم فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص فرصة فوزهم في مسابقات رواد طلائع البعث على مستوى سورية وحمص واستضافهم في لقاء شعري قصصي موسيقي تلون بعبق الطفولة.

اللقاء الذي حمل عنوان “مبدع صغير وحلم كبير” تناغمت فيه الأشعار مع القصص القصيرة وفنون الفصاحة والخطابة مقدمة صورا لإبداع أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاما لكنهم تخطوا بإبداعهم سني عمرهم بما قدموه للجمهور من أدباء ومثقفين وشبيبة وأطفال.

شارك في اللقاء كل من الرواد على مستوى سورية والمحافظة الأطفال “ليلى الخضور” بقصة “لن تعيش طويلا”و”شمس الدين مندو” بقصة قصيرة بعنوان “الفلاح الصغير”و”حلا ونوس”بحكاية شعبية من التراث القديم فيما قدمت الطفلة “ريتا شرارة” قصيدة “دمشق ياجبهة المجد” للشاعر”محمد مهدي الجواهري”.

وقدم الطفل ذو الثمانية أعوام دانيال ابراهيم من مدرسة عكرمة المخزومي قصيدة وطنية بعنوان “قف في الديار وحي القائد البطل” وزاد اللقاء جمالا عزف مقطوعة موسيقية للطفل ريمون جوني على آلة العود.

عن الفعالية والهدف منها أوضحت الأديبة “اميمة ابراهيم رئيسة فرع اتحاد الكتاب بحمص في حديث مع سانا الثقافية أنها مساهمة بتنمية مواهب الاطفال وخاصة الفائزين على مستوى الفرع باختصاصات متنوعة كالقصة والفصاحة والخطابة والحكاية الشعبية والموسيقا وتعريف أقرانهم بنتاجاتهم وتحفيزهم كي يغدوا في المستقبل أدباء كبار نفتخر بهم مؤكدة حرص الاتحاد على إقامة نشاطات لمبدعين شباب وأطفال.

بدوره خالد جنيات أمين فرع طلائع البعث بحمص أشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن خطط الفرع في التعاون مع جميع المنصات التربوية بالمحافظة لرعاية الطفل وتنمية موهبته وتصويب بوصلته الإبداعية في الاتجاه الذي يجعل منه أديباً أو شاعراً حقيقياً فضلاً عن تعريفه بطبيعة عمل اتحاد الكتاب.

فاتن المحمود رئيس مكتب الثقافة والفنون الجميلة في فرع الطلائع بينت أن الفعالية تسعى إلى تعزيز روح التعاون بين الجهات الثقافية ومنظمة الطلائع للنهوض بإبداعات هؤلاء الأطفال وإنشاء جيل قادر على مواكبة النهضة الفكرية والثقافية في مجتمعنا.

حنان سويد