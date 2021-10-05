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قطاف البندورة من قرية الدرداء بريف حمص الجنوبي الشرقي

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صور من حقول البندورة في بلدة دير ماكر بريف دمشق

تصوير: محمد السعدوني

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