قطاف البندورة من قرية الدرداء بريف حمص الجنوبي الشرقي

الثلاثاء / 5 / 10 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خمسة فرق سورية في النهائي العالمي للمسابقة البرمجية بموسكو
2021-10-05
تفاعل كبير من زوار جناح سورية في إكسبو دبي 2020
2021-10-05
الصين: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزام الحياد والموضوعية بشأن سورية
2021-10-05
حركة أمل تدعو إلى تعزيز العلاقات السورية اللبنانية
2021-10-04
سورية تشارك في اجتماع حول التصنيف الدولي لبرامج تأهيل المعلمين
2021-10-04
كاتبة كندية: واشنطن مستمرة بسياساتها العدائية ضد سورية
2021-10-04
لافروف: ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب.. شكري: ندعم وحدة أراضي سورية واستقرارها
2021-10-04
محليات
ماذا يقدم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية للمستحقين؟
2021-10-05
تنفيذ مشروع صرف صحي على طريق مصاد في السويداء
2021-10-05
مياه الحسكة: وضع بئرين جديدتين في مشروع مياه علوك بالخدمة
2021-10-05
البدء بمشروعي ترميم قلعة المزيريب وأروقة المدرج الروماني في درعا
2021-10-05
الجو بين الصحو والغائم جزئياً ومائل للبرودة ليلاً
2021-10-05
مرور اللاذقية: 5902 مخالفة حجب رؤية خلال تسعة أشهر
2021-10-04
(القياس والتقويم) يصدر نتائج امتحان طب الأسنان الموحد
2021-10-04
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يجدد فوزه على نظيره البحريني ودياً
2021-10-04
بنزيما يتصدر هدافي الدوريات الكبرى في أوروبا
2021-10-04
الإسبانية موغوروزا تتوج ببطولة شيكاغو للتنس
2021-10-04
صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنكليزي
2021-10-04
الإصابة تبعد حارس دورتموند عن معسكر سويسرا
2021-10-04
ريال مدريد يخطط للتعاقد مع روديغر
2021-10-04
الأولمبي السوري لكرة القدم يفوز على نظيره البحريني ببطولة غرب آسيا
2021-10-04
اقتصاد
تخصيص 4322 هكتاراً لزراعة الشوندر السكري في الغاب
2021-10-05
ارتفاع أسعار النفط
2021-10-05
سعر الغاز يسجل رقماً قياسياً جديداً في أوروبا
2021-10-05
هبوط أسعار الذهب
2021-10-05
تراجع أسهم فيسبوك جراء العطل المفاجئ بتطبيقاتها في معظم أنحاء العالم
2021-10-04
منتجات متنوعة بمهرجان (صنع في سورية) في طرطوس
2021-10-04
39 ضبطاً تموينياً في حلب
2021-10-04
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انضمام عشرات المسلحين والمطلوبين من مدينة جاسم ومحيطها بريف درعا الشمالي إلى اتفاق التسوية
مياه الحسكة: وضع بئرين جديدتين في مشروع مياه علوك بالخدمة
الصين: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزام الحياد والموضوعية بشأن سورية
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صباغ: على الدول التي تسيس ملف الكيميائي في سورية تغيير سلوكها الهدام وأجنداتها التخريبية
سوسان: كل ما تقوم به سورية مبني على ثوابتها وليس إرضاء لأي طرف
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
قطاف البندورة من قرية الدرداء بريف حمص الجنوبي الشرقي
2021-10-05
تصوير: فرحان نقورة
البندورة
2021-10-05
najwa
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