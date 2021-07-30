برشلونة الإسباني يسابق الزمن لتجديد عقد ميسي

مدريد-سانا

كشف تقرير إسباني اليوم عن تطور جديد بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الاسباني.

وانتهى عقد ميسي في حزيران الماضي لكنه لم يجدد بشكل رسمي مع النادي حتى الآن.

ووفق برنامج الشيرنجيتو فإن ميسي إذا وقع مع برشلونة سيكون أمام الفريق الكتالوني حتى الـ 31 من آب المقبل فقط لتسجيل العقد وجعل اللاعب يشارك في المباريات خلال بداية الموسم.

وأشار البرنامج إلى أن فشل برشلونة بتسجيل العقد لدى رابطة الليغا حتى ذلك الموعد سيؤدي إلى خسارة مشاركة ميسي في المباريات حتى كانون الثاني المقبل.

وأفادت تقارير بوجود اتفاق على تجديد عقد ميسي لمدة 5 مواسم إلا أن خوان لابورتا رئيس برشلونة ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليغا التي تطلب تفاصيل مالية أكثر شفافية بخصوص هذا التعاقد طويل الأجل.