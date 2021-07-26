ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

صعدت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع عوائد السندات الأمريكية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المحورة دلتا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1806.80 دولارات للأوقية بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.70 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.25 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2662.71 دولاراً وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1064.23 دولاراً.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.