بدء عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في صلاح الدين بالعراق

بغداد-سانا

بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز بأنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت صباحاً عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا فلول تنظيم “داعش” الإرهابي ولتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في مناطق مختلفة من البلاد.