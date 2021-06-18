إخماد حريق نشب في حقول قمح بريف درعا

درعا-سانا

أخمد فوج الإطفاء في محافظة درعا ودائرة الحراج في مديرية الزراعة بالتعاون مع الأهالي اليوم حريقاً نشب في حقول قمح بمدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن الحريق طال مساحة خمسة دونمات مزروعة بالقمح وتمت السيطرة عليه قبل التوسع باتجاه الحقول المجاورة.

ودعا العبد الله المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وحراثة خطوط أمان ولا سيما بالقرب من الشوارع والطرق الرئيسة تلافياً لانتقال الحرائق إلى المحاصيل الزراعية.

وبلغت مساحة المحاصيل الزراعية التي طالتها الحرائق منذ بداية الموسم الحالي حتى تاريخه 707 دونمات مزروعة بالقمح.